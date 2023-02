Tribunal vigia despesas com o Papa para Jornada Mundial da Juventude

Os gastos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão merecer fiscalização atenta do Tribunal de Contas (TdC). A garantia foi dada pelo presidente da instituição, José Tavares, sublinhando que os contratos celebrados no âmbito da JMJ são, como a lei obriga, remetidos ao TdC.Saiba mais no site do Correio da Manhã