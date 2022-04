Trio mata jovem em emboscada de droga mas falha roubo no Porto

Eduardo Miguel Almeida, de 26 anos, fazia várias vezes os 340 km entre casa, na Baixa da Banheira, na Moita, e o Bonfim, no Porto, para vender droga. Edu ia sempre com amigos, mas nenhum tinha armas. Apercebendo-se da falha de segurança, um dos clientes planeou matá-lo para lhe roubar a droga. E assim o fez. No dia 24 de novembro de 2020, encaminhou a vítima para uma emboscada na Calçada da Póvoa. Quando Edu foi à mala do carro e mexeu num saco, onde pensavam estar 8 kg de canábis, dois cúmplices saíram do escuro e atingiram Edu a tiro na zona do abdómen e no pé.Leia a notícia completa no Correio da Manhã