"Triste por desistir do melhor emprego do mundo": Boris Johnson demite-se

Cargo como primeiro-ministro britânico estava em causa depois da polémica com o Partygate e os escândalos sexuais.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez esta quinta-feira uma declaração ao país para comunicar a sua demissão da liderança do Partido Conservador.

"Estou muito triste por abandonar o melhor emprego do mundo", afirma Boris durante o seu discurso, salientando que dará "topo o apoio" ao novo líder.