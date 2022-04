Troca de tiros num bar do Porto faz um ferido

A PSP está a proceder a uma rusga num bar no centro do Porto, após relatos dos moradores de disparos às primeiras horas da manhã deste domingo.

Ao que o

apurou, uma pessoa está em fuga após ter sido baleada e levada por um carro particular de amigos, não tendo dado entrada numa unidade hospitalar.

As autoridades procederam à detenção de vários suspeitos, sendo que o balanço do número de detidos ainda não foi divulgado.Já não é a primeira vez que acontecem desacatos neste estabelecimento noturno que, de acordo com os moradores da Rua de São Brás, deveria de encerrar às 5h, o que não acontece.