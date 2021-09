Tropas dos Estados Unidos negociaram acordo secreto com talibãs

Talibãs escoltaram grupos de militares até aos portões do aeroporto de Cabul durante o processo de retirada do país.

Os militares dos Estados Unidos negociaram um acordo secreto com os talibãs para a retirada de Cabul. Com este acordo, os talibãs escoltaram grupos de norte-americanos até os portões do aeroporto da capital afegã durante o processo de retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, segundo avançam dois oficiais de defesa citados pela CNN.De acordo com um destes oficiais, terá sido montado um "portão secreto" no aeroporto e "centros de atendimento" para orientar os norte-americanos durante o processo de retirada.Os que queriam sair do país foram notificados para se dirigirem a "pontos de encontro" perto do aeroporto e seriam orientados pelos talibãs que reuniram americanos, verificam as suas credenciais e levaram-nos a uma curta distância até um portão guarnecido por forças americanas prontas para deixá-los entrar entre enormes multidões de afegãos que procuravam fugir.Durante o processo, funcionários do governo de Joe Biden enfatizaram que os talibãs estavam a cooperar e altos funcionários afirmaram que se comprometeram a fornecer "passagem segura" para os norte-americanos.Não é claro se os talibãs que estavam a verificar as credenciais rejeitaram algum dos americanos.