Tropas russas atacam escola de arte que abrigava mais de 400 pessoas em Mariupol

Civis ainda estão debaixo dos escombros.

A autarquia da cidade ucraniana de Mariupol denunciou este domingo um ataque russo a uma escola de arte que abrigava mais de 400 pessoas, muitas das quais ainda estão debaixo dos escombros.

O ataque contra a Escola de Arte G12, localizada na margem esquerda da cidade, teve lugar no sábado, de acordo com as autoridades.





"Sabe-se que o edifício foi destruído e que os civis ainda estão debaixo dos escombros. Estão a ser recolhidas informações sobre o número de vítimas", pode ler-se na mensagem publicada na conta da plataforma Telegram.