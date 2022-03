Tropas ucranianas reclamam abate de caça russo

Um caça russo SU-34 foi abatido quando sobrevoava a cidade ucraniana de Chernihiv, alvo de fortes bombardeamentos nos últimos dias.

De acordo com testemunhas pró-Kiev no local o piloto do avião militar ejetou-se, foi capturado com ferimentos ligeiros e está a ser interrogado pelas forças ucranianas.

O navegador morreu.