Tropas ucranianas tentam novamente entregar mantimentos e retirar pessoas de Mariupol

A Ucrânia vai fazer uma nova tentativa para entregar suplementos a civis que estão na cidade cercada de Mariupol esta terça-feira, destacou a vice primeira-ministra Iryna Vereshchuk.

O anúncio foi feito em conjunto com Vitaliy Koval, o governador da região norte de Rivne, na Ucrânia, destacando que o número de mortos ao ataque aéreo russo à torre de televisão na região, na segunda-feira, tinha subido para, pelo menos, 19.

Na segunda-feira foi permitido que o primeiro grupo de civis saísse de Mariupol, mas um assessor presidencial russo disse que a Rússia tinha bloqueado novamente o veículo que tentava chegar à cidade com mantimentos.A obtenção de uma passagem segura para que a ajuda chegasse a Mariupol e para que os civis partissem foi a principal exigência de Kiev em várias rondas de conversações, uma vez que as tentativas anteriores de um cessar-fogo local na zona falharam.Vereshchuk referiu que um conjunto de veículos com mantimentos e material humanitário se dirigiria para Mariupol esta terça-feira."No caminho de regresso, trará mulheres e crianças", disse a vice primeira-ministra.Os civis têm estado presos na cidade portuária do sul devido aos bombardeamentos russos há mais de duas semanas e têm estado sem aquecimento, electricidade e água durante a maior parte deste tempo, salientaram as autoridades ucranianas.Uma escolta de pelo menos 160 carros deixou a cidade na segunda-feira, disseram as autoridades locais, mas muitos mais residentes permanecem em Mariupol.Mais de 2.500 residentes foram mortos em Mariupol desde a invasão russa, que começou a 24 de Fevereiro, salientou um porta-voz do governo ucraniano esta segunda-feira.A Ucrânia espera abrir nove "corredores humanitários" esta terça-feira, acrescentou Vereshchuk, salientando que o governador regional de Sumy, na Ucrânia, disse que a evacuação de civis estava novamente em curso na região.