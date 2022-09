‘Turismo de nascimento’: Casais de países com sistemas de saúde débeis escolhem Portugal para ter filhos

O ‘turismo de nascimento’ tem trazido a Portugal (e à Europa) cada vez mais casais de países com sistemas de saúde mais débeis para terem os filhos. Ao, fontes clínicas referem que “há casais, oriundos de países asiáticos como a Índia, Paquistão ou Bangladesh [os três da região do Industão] que, quando falta um mês para o fim da gravidez, vêm para Portugal, pois os serviços de saúde são melhores do que nos países de origem”. Em sites internacionais, Portugal surge como um destino para este tipo de turismo. Os preços, com estadia e cuidados médicos, iniciam nos 5 mil euros, dependendo do país e dos extras pretendidos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã