Turistas de 21 e 22 anos agredidas sexualmente e atiradas de ponte na Alemanha

Duas turistas norte-americanas foram agredidas sexualmente e atiradas de uma ponte junto ao histórico castelo de Neuschwanstein, na Alemanha. Uma morreu e a outra está em estado grave.



As duas jovens, de 21 e 22 anos, terão encontrado o agressor, também de nacionalidade americana, durante um passeio. Ao chegarem à ponte, ele tentou abusar sexualmente da mais nova e as jovens resistiram, tendo sido ambas asfixiadas e atiradas da ponte, com uma altura de 90 metros. O agressor foi detido.