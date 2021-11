Turistas escondem-se em resort de luxo no México após troca de tiros entre grupos rivais de narcotráfico

Dois membros de um suposto gangue ligado ao narcotráfico foram mortos a tiro num confronto entre grupos rivais perto de um resort de luxo em Cancún esta quinta-feira.

A polícia tinha avisado anteriormente que um grupo de homens armados tinha sido visto na área circundante do hotel Azul Beach, avançou a Reuters.



Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb