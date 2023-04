Twitter atribui 'selo' dourado a conta falsa da Disney

Algumas personalidades, como Beyoncé, perderam momentaneamente a verificação de conta. A situação foi mais tarde reposta. No entanto, quase todos os utilizadores com mais de um milhão de seguidores obtiveram uma nova verificação.



"O Twitter passou de crise em crise nos últimos seis meses, desde que Elon assumiu a chefia da plataforma", afirma Matt Navarra, consultor de redes sociais. "Ele criou o terreno perfeito para contas falsas e desinformação, sem nenhuma maneira real de proteger os seus utilizadores (ou outras marcas) da confusão que ele mesmo criou. Não me surpreende se começarmos a ver mais marcas a distanciar-se do Twitter após este último erro", acrescentou.