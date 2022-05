Ucrânia acusa Rússia de "tentar destruir" os últimos defensores de Azovstal após prometer cessar-fogo

Kremlin anunciou que as suas forças iam cumprir um cessar-fogo ao longo de três dias consecutivos.

O exército ucraniano afirmou que as forças russas "estão a tentar destruir" os últimos defensores da fábrica siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, apesar de a Rússia ter anunciado um cessar-fogo a partir da manhã de hoje.

"Os ocupantes russos estão a atacar e a tentar arrasar as unidades ucranianas no território de Azovstal", disse o exército ucraniano, em comunicado divulgado hoje de manhã, acrescentando que Moscovo "retomou a ofensiva, com o apoio de aviões, para assumir o controlo da fábrica".





A denúncia do exército ucraniano foi feita poucas horas depois de o Kremlin (presidência russa) ter anunciado, na quarta-feira à noite, que as suas forças iam cumprir um cessar-fogo durante três dias consecutivos, a partir das 05:00 TMG (06:00 em Lisboa) de hoje, para permitir a retirada dos cerca de 200 civis ainda presentes em Azovstal, como referiu o presidente da câmara de Mariupol, Vadim Boitchenko.