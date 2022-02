Ucrânia distribui armas pela população e apela a resistência à invasão russa

Folhetos ensinam a fazer 'cocktails molotov'.





Nas semanas que antecederam o início da guerra, vários civis receberam formação sobre como usar armas para se protegerem de possíveis ataques.



"Façam cocktails molotov e neutralizem o inimigo". Foi desta maneira que o ministério da Defesa ucraniano apelou à população de Kiev para lutar e resistir contra a invasão russa esta sexta-feira.Nas semanas que antecederam o início da guerra, vários civis receberam formação sobre como usar armas para se protegerem de possíveis ataques. Já no terreno, a reportagem da BBC encontrou esta sexta-feira ucranianos armados e jovens voluntários posicionados no chão, protegidos por armamentos antitanques.



Vadym Denysenko, conselheiro do Ministério do Interior, foram distribuídas cerca de 18 mil armas a voluntários para a defesa da capital ucraniana.Com a Lei Marcial em vigor, os homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair do país, uma vez que podem ser chamados para combater.