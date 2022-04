Ucrânia diz que capitão do navio de guerra russo Moskva morreu a bordo após o ataque

Embarcação foi atingida por mísseis Neptuno esta quinta-feira no Mar Negro.

O conselheiro do Ministério dos Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, alegou, esta sexta-feira, que o capitão do navio de guerra russo 'Moskva', Anton Kuprin, morreu na sequência do ataque levado a cabo pelas tropas ucranianas com mísseis Neptuno.



O comandante morreu durante uma "explosão e incêndio a bordo" do navio, disse Anton Gerashchenko na plataforma Telegram.

"Durante o reboque do cruzador 'Moskva' para o porto de destino, o navio perdeu a estabilidade devido a danos no casco sofridos no incêndio decorrentes da detonação de munições", noticiou a agência estatal TASS esta quinta-feira.





O Ministério de Defesa russo tinha indicado anteriormente que o fogo a bordo do navio estava "controlado" e que o cruzador tinha mantido a sua "flutuabilidade", enquanto anunciava uma investigação às causas do desastre.

'Moskva' era o navio-almirante da Frota russa do Mar negro.