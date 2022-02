Ucrânia e Rússia iniciam conversações junto à fronteira com a Bielorrússia. Saiba o que se passou durante a madrugada

A guerra na Ucrânia entra esta segunda-feira no quinto dia de conflito armado. Esta segunda-feira fica marcada pelas conversações entre Rússia e Ucrânia agendadas para o período da manhã junto à fronteira com a bielorrússia.

Durante o dia o Conselho de Segurança da ONU vai reunir de emergência - pela primeira vez desde 1982.

O presidente ucraniano considerou "as próximas 24 horas decisivas para a Ucrânia" durante uma chamada telefónica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.A madrugada ficou mais uma vez marcada por explosões em Kiev e na segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv.Apesar da ofensiva, as tropas ucranianas continuam a resistir aos avanços russos. "Todas as tentativas das tropas de ocupação russas para alcançar os seus objetivos falharam", disse o comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrski. O exército ucraniano revelou ainda que as tropas inimigas estão desmoralizadas.Um missíl atingiu um prédio em Chernihiv. Uma mulher ficou ferida.Imagens de satélite divulgadas este domingo mostram uma coluna militar russa, com mais de cinco quilémetros, que se encaminha para a capital ucraniana.O presidente norte-americano, Joe Biden, vai encetar conversações telefónicas com os aliados dos Estados Unidos à procura de uma "resposta coordenada" para o conflito na Ucrânia.