Ucrânia vai exigir cessar-fogo e retirada das tropas russas

Conversações com Rússia decorrem esta segunda-feira na fronteira com a Bielorrússia.

A delegação da Ucrânia que se encontra esta segunda-feira de manhã no local onde vão decorrer as negociações com a Rússia vai exigir um cessar-fogo "imediato" e a retirada das tropas russas, anunciou a presidência ucraniana.

"A delegação ucraniana chegou à zona junto à fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia para participar nas negociações" pelas 09h00 em Lisboa, indicou a presidência da Ucrânia através de um comunicado.

"A 'questão chave' é o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas do território ucraniano", refere o mesmo documento.