Ucrânia vai juntar-se a Portugal e Espanha na candidatura ao Mundial de 2030

País poderá receber jogos de um dos grupos do Campeonato do Mundo.

A Ucrânia junta-se a Portugal e Espanha na candidatura ao Mundial de 2030. A informação avançada pelo jornal 'The Times', entretanto confirmada por Record, dá conta ainda de que o pedido feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi aceite pelo governo português e espanhol.

A mesma fonte informa ainda de que o país, que tem sido fustigado por conflitos armados com a Rússia, poderá ainda receber jogos de um dos grupos do Campeonato do Mundo que irá decorrer em 2030.





Ao que aconseguiu apurar, o slogan desta candidatura será "Mundial pela Paz".Compreende-se que os responsáveis máximos ucranianos consideram que a guerra com a Rússia já estará terminada em 2030 e que o país estará a atravessar um processo de reconstrução e crescimento, sendo que a realização da maior prova do Mundo de seleções é considerada como altamente benéfica para a aceleração dessa evolução do país.A candidatura conjunta dos três países ainda carece de confirmação oficial, algo que deverá acontecer já esta quarta-feira na sede da União das Associações Europeias de Futebol, em Nyon, Suíça. O principal propósito desta candidatura está relacionada com a ideia de que o futebol poderá ajudar a repor a esperança e paz em todo o Mundo.