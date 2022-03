Ucraniana morta a tiro pelas tropas russas dentro de carro onde estava com o marido e os dois filhos

. De repente, ouviu-se uma forte explosão, e Svitlana caiu em cima do marido. Tinha sido atingida na cabeça por uma bala de um franco-atirador russo.

Andriy parou imediatamente o carro e saiu pela janela do carro para tirar os filhos do carro, já que as portas estavam trancadas. "Foi um terror para as crianças. A bala atingiu o para-brisas e a mãe deles, que pouco tempo antes estava ali viva", conta Andriy ao The Kyiv Independent."Eu peguei no Artem primeiro e eles [atiradores russos] atingiram-me na perna direita. Escondi o Artem atrás do capô do carro para não lhe conseguirem acertar", acrescenta.Logo a seguir, voltou para buscar o filho mais novo, Myroslav: "Ele demorou mais tempo. Olhou para a minha perna, viu um grande buraco e disse: 'Pai, tens um buraco.' E naquele momento aqueles bastardos acertaram-lhe na perna", conta, revoltado.Enquanto tentava esconder o filho, os soldados russos balearam Andriy na perna esquerda e ele caiu ao lado do carro.