Ucranianos mudaram a data do Natal. Saiba porquê

Mudança pretende ser mais um passo no sentido de apagar todos os vestígios da influência russa no país.

Pela primeira vez, os ucranianos preparam-se para celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, mais um passo no sentido de apagar todos os vestígios da influência russa no país. Isto porque, até ao ano passado, a Ucrânia celebrava o nascimento de Jesus no dia 7 de janeiro, tal como acontece na Rússia.Agora, e porque a maioria dos ucranianos são cristãos ortodoxos, a principal igreja do país concordou em abandonar o calendário juliano tradicional, que é utilizado na Rússia, e passar a celebrar o Natal no dia 25.O ataque de Moscovo em fevereiro de 2022 levou muitos ucranianos a rejeitar a língua e cultura russas. "Tudo o que estava relacionado com a Rússia e tudo o que a Rússia fez da mesma forma que nós, provocou repulsa entre as pessoas", disse Mykhailo Omelian, um padre ortodoxo em Kiev, à Reutes."Os ucranianos costumavam celebrar o Natal a 25 de dezembro, tal como o resto dos europeus", disse Tetiana, de 25 anos, que vai celebrar o Natal nesta data pela primeira vez. "Tal como era antes de o dia 7 de janeiro nos ter sido imposto", afirma Bohdan, um militar destacado no leste da Ucrânia.