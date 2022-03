Ucranianos saem às ruas de Kiev em pleno conflito armado

As explosões que se ouviram durante o domingo, a maior ou menor distância do centro de Kiev, não impediram um renascer para a vida em toda a cidade. O sol e a máxima de 8 graus desafiaram os ucranianos a sair à rua durante o conflito armado que, pelo menos junto à capital da Ucrânia, permanece confinado aos limites da área metropolitana. É certo que as trocas de fogo por parte da artilharia dos dois beligerantes continuam a matar e a destruir infraestruturas civis, mas a população que reside no centro de Kiev ainda permanece a salvo da ofensiva russa que este domingo voltou a visar um alvo civil.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã