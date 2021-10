UE pondera aplicar mecanismo usado para comprar vacinas Covid-19 a combustíveis

O primeiro-ministro, António Costa, falou aos jornalistas sobre as conclusões do Conselho Europeu desta sexta-feira.

A principal atenção esteve virada para o tema dos combustíveis. Segundo António Costa, Espanha fez uma proposta à Comissão Europeia para ser feito um estudo para perceber se seria viável aplicar aos combustíveis o mesmo mecanismo de compra conjunta que foi utilizado para comprar as vacinas contra a Covid-19.



Outro dos temas debatidos foi o preço da eletricidade que o primeiro-ministro garantiu que terá uma "descida favorável para as famílias" no próximo ano. António Costa recordou que 60% da energia que consumimos é proveniente de energia renovável, o que irá permitir que em 2022 os preços da eletricidade não aumentem e tenham uma redução de 3% para as famílias.

Houve uma "afirmação clara" sobre a necessidade de acelerar o processo de transição energética e das energias renováveis.