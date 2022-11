Último eclipse da lua dos próximos três anos é esperado esta terça-feira

será dia no nosso país. Ainda assim, poderá vê-lo se estiver no norte e no leste da Europa, na Ásia, na Austrália, na América do Norte, em grande parte da América do Sul, na Antártica e nos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico, avança o site do timeandate.O fenómeno decorre quando a Terra se situa entre o Sol e a Lua e a sua sombra cobre a Lua. O corpo celeste, por sua vez, vai apresentar tons avermelhados devido à luz que passa pela atmosfera terreste.

O eclipse poderá ter a duração de 85 minutos e será o último até março de 2025 , que já será visto em Portugal. Até lá, estão previstos apenas alguns eclipses parciais.