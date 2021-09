Últimos aviões dos Estados Unidos já abandonaram Afeganistão

Conflito termina após 20 anos de ocupação norte-americana.

Os últimos aviões das forças militares dos Estados Unidos já abandaram o Afeganistão, após 20 anos de guerra.

O

chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Frank McKenzie

confirmou a retirada de todas as tropas norte-americanas no país, pondo fim ao conflito de maior duração dos EUA.

"O último avião C-17 descolou do aeroporto de Cabul em 30 de agosto" às 20:29 (hora de Lisboa), disse McKenzie, em conferência de imprensa.

Numa corrida contra o tempo, os Estados Unidos conseguiram completar a retirada do Afeganistão antes desta terça-feira, a data limite estabelecida pelos talibãs.

A bordo do último voo que partiu do aeroporto do Cabul seguiram militares e alguns representantes diplomáticos dos EUA.

Segundo o Pentágono, durante a missão de resgate no Afeganistão que decorreu nas últimas semanas foram retirados mais de 100.000 civis afegãos.

Os talibãs, que assumiram o poder do país a 15 de agosto, celebraram o fim da ocupação norte-americana em solo afegão com vários tiros disparados para o ar, em Cabul.