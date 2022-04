O político russo de extrema direita Vladimir Zhirinovsky que previu a ação militar da Rússia na Ucrânia morreu esta quarta-feira aos 75 anos, após ter sido hospitalizado no início de fevereiro com Covid-19.

Apesar de pertencer ao Partido Liberal Democrático da Rússia (LDPR), do qual Putin não faz parte, o político seguia a linha do Kremlin e era apenas um opositor simbólico, conhecido pelo seu populismo nacionalista.No Kremlin, chegou a dar opiniões radicais para testar a reação do público.

Em sua homagem, o presidente russo, Vladimir Putin, salientou que "em qualquer audiência, até nas discussões mais acesas, [Zhirinovsky] defendeu a posição patriótica, os interesses da Rússia".O político tinha levado oito vacinas contra a Covid-19.