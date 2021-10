"Um brutal erro judiciário": Ex-ministro Armando Vara aliviado por estar em liberdade

À saída do Estabelecimento Prisional de Évora criticou a decisão judicial.

O antigo deputado e governante Armando Vara apresentou-se no Estabelecimento Prisional de Évora e já saiu em liberdade.



À saída, criticou a decisão judicial. "Correspondi a um brutal erro judiciário", começou por dizer.

"Estive dois anos e nove meses a cumprir uma pena por crimes que não cometi e impossibilitado de sair. É caso para dizer que finalmente a Justiça cumpriu a lei", afirmou.



Vara disse ainda que "o processo Marquês tem o seu tempo". "Tem os mesmos pressupostos [que o Face Oculta]", acrescentou.



O ex-deputado é libertado no âmbito do regime excecional para a Covid-19 porque se entende que quando foi condenado pelo caso Face Oculta não era titular de cargo público.



Vara cumpriu dois anos e nove meses de uma pena total de cinco anos, por três crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo.