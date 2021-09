Um ferido após despiste seguido de capotamento de camião em Beja

No local estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, VMER e GNR.

Um ferido leve foi o resultado do despiste seguido de capotamento lateral de um pesado de mercadorias, esta sexta-feira, cerca das 12h00 horas. O veículo transportava perto de 20 toneladas de melão.O acidente ocorreu no IP2, no sentido sul/norte, na rotunda de acesso à Base Aérea 11, em Beja.Segundo fonte da GNR no local, "o camião poderá ter entrado na rotunda em excesso de velocidade".O condutor, e único ocupante do veículo, foi transportado com ferimentos leves para o Hospital de Beja.No local do acidente estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, VMER e GNR.