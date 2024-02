Um ferido em atropelamento em posto de combustível no Barreiro

A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro. No local estiveram nove operacionais, apoiados por três viaturas.