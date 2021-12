Jovem atingido a tiro na perna à porta de discoteca ilegal em Corroios, no Seixal

Festa ilegal terminou às 11h desta quarta-feira com uma troca de tiros à porta do armazém.

Uma festa ilegal num armazém usado como discoteca na zona industrial de Corroios, no Seixal, terminou num tiroteio, na manhã desta quarta-feira.Vários clientes envolveram-se numa troca de tiros ao sair do espaço de diversão noturna.Um homem com cerca de 20 anos foi atingido a tiro numa perna. A vítima foi levada por amigos ao Hospital Garcia de Orta.As autoridades estão no local.Em atualização