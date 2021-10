Um ferido grave em colisão frontal entre carro e viatura dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha

Bombeiros escaparam ilesos do acidente.

Uma colisão frontal entre um carro e um veículo dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha, que seguia para um incêndio, provocou esta quarta-feira um ferido grave na Estrada Nacional 3, em Casal do Pote.A vítima era o condutor do carro. O homem foi transportado para o Hospital de Abrantes. Os bombeiros escaparam ilesos do acidente.