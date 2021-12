Um ferido grave em dois despistes seguidos na EN396 em Almancil

Vítima, de 30 anos, foi levada ao Hospital de Faro.

Um homem, de 30 anos, ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste na Estrada Nacional 396 em Almancil, no concelho de Loulé.Segundo apurou ojunto de fonte do CDOS, houve dois despistes na mesma estrada num espaço de poucos minutos. O primeiro despiste foi um motociclo e o segundo um carro.O alerta para o acidente foi dado pelas 11h09.No local estiveram os Bombeiros de Loulé, o INEM e a GNR. A vítima foi transportada para o hospital de Faro.