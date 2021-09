Um homem ficou ferido com gravidade após colisão entre carro e mota em Penafiel

Uma colisão rodoviária entre um carro e uma mota, na Avenida da Boa Viagem, em Penafiel, provocou dois feridos, um deles em estado grave.

A vítima ligeira recusou assistência hospitalar. O ferido grave tratava-se de um homem, com cerca de 20 anos, e condutor da mota que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

O alerta foi dado às 16h00 e os Bombeiros de Penafiel, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vale do Sousa, socorreram as vítimas no local.