Um milhão de euros em dinheiro público para construção de lar que ficou por concluir

Como as ligações políticas no Seixal levaram a um buraco. A construção de um lar financiada em um milhão de euros de dinheiro público, sem concurso, está parada e em tribunal. O empreiteiro é conhecido por deixar obras a meio.

O passo é lento, o olhar de desolação. "Há meses que não vinha aqui, está tudo abandonado, nem uma mosca se vê!", diz à SÁBADO Joaquim Raposo, presidente da Associação de Reformados de Fernão Ferro. A Instituição Particular de Solidariedade Social recebeu mais de 1 milhão de euros para construir um lar com capacidade para receber 63 utentes e prestar apoio domiciliário a mais de 40 pessoas. A obra, financiada com dinheiros públicos, está transformada num autêntico estaleiro. "Se não recomeçarem as obras rapidamente, nada do que aqui está se irá aproveitar", diz, apontando para a estrutura de cimento e cabos elétricos ainda pendurados, que com as últimas chuvas se têm vindo a deteriorar. Devia estar pronto há mais de um ano.



