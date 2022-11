Um morto, 33 feridos e 18 detidos durante funeral do músico "Nagrelha". Cerimónias fúnebres juntaram milhares de pessoas

Polícia angolana chegou mesmo a usar gás lacrimogéneo para dispersar um tumulto nas imediações no cemitério de Santa Ana.

Pelo menos uma pessoa morreu, 33 ficaram feridas e 18 foram detidas, esta terça-feira, durante as cerimónias fúnebres do músico "Nagrelha", avança o Jornal de Angola. O funeral do músico reuniu milhares de pessoas naquele que é considerado o maior funeral que já se realizou em Luanda.Segundo o jornal, a vítima mortal é um menor e entre os feridos estão 16 polícias e 17 civis.A polícia angolana chegou mesmo a usar gás lacrimogéneo para dispersar um tumulto nas imediações no cemitério de Santa Ana, onde foi sepultado o corpo do músico, que morreu na sexta-feira.Pelas 09h30, uma multidão de angolanos, sobretudo jovens, avançavam já em direção ao cemitério, num cortejo colorido e agressivo, onde se entoavam cânticos e palavras de ordem, acompanhados dos disparos dos "rateres" dos milhares de motoqueiros que acompanhavam o desfile.

Esta manhã centenas de pessoas estiveram no Estádio da Cidadela, onde decorreram as homenagens e de onde saiu um cortejo a pé, em candongueiros e com milhares de motoqueiros em direção ao cemitério de Santa Ana.



Tudo correu bem, até toda a energia explosiva se transformar em caos junto ao cemitério onde a Lusa testemunhou o pânico da multidão que tenteava fugir às granadas de gás lacrimogéneo.

Algumas pessoas relataram ter visto dois polícias mortos e são visíveis lojas e viaturas vandalizadas em vídeos que circulam nas redes sociais. A Lusa não conseguiu comprovar estas informações até ao momento, mas presenciou um motociclo da polícia queimado, bem como pneus incendiados.

A morte chegou cedo para o artista de 36 anos que regressou a Luanda há poucos meses, depois de uma temporada para tratamento em Portugal, tendo ficado internado no antigo sanatório de Luanda, atual complexo hospitalar Cardeal Alexandre do Nascimento devido a um cancro no pulmão.



