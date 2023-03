Um morto e cinco feridos em explosão durante missão no Campo Militar de Santa Margarida

Vítima mortal é um sargento ajudante, na casa dos 40 anos, e o ferido crítico é um primeiro sargento, mais novo.

A explosão de uma viatura militar, em missão de inactivação de explosivos, no interior do Campo Militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém, causou um morto e cinco feridos, dois em estado grave. Segundo apurou o CM, as vítimas são militares de Engenharia do Exército, com a especialidade de inativação de explosivos (conhecidos como sapadores do Exército), na sua maioria são sargentos, e seguiam no interior da viatura.



Fonte oficial da Proteção Civil confirmou que um dos feridos graves está em estado crítico, ligado a suporte básico de vida. Os outros três feridos são considerados ligeiros. As vítimas são militares certificados pela NATO para trabalhos de inativação de explosivos e foguetes.

O CM sabe que o militar morto é um sargento ajudante, na casa dos 40 anos, e o ferido em estado crítico é um primeiro sargento mais novo.



O ferido em estado crítico e o ferido grave foram transportados de helicóptero do INEM em direção aos Hospitais Universitários de Coimbra. Os três feridos ligeiros foram em ambulâncias de bombeiros para o Hospital de Abrantes.

Os dois militares considerados feridos graves têm escoriações e queimaduras ligeiras, mas não aparentam ter "sequelas de maior gravidade", adiantou fonte do Hospital Universitário de Coimbra.

"Estão ambos conscientes, colaborantes, a conversar com as equipas que os estão a acompanhar, sem grandes preocupações", referiu Rui Garcia, chefe da equipa de urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), em declarações aos jornalistas sobre o incidente que provocou um morto e cinco feridos, dois graves e três ligeiros, no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, no distrito de Santarém.

O incidente ocorreu pelas 16h45 e no local estiveram meios dos corpos de bombeiros de Vila Nova da Barquinha, Chamusca, Abrantes, Entroncamento e Constância, além de duas viaturas médicas do INEM e um helicóptero da mesma entidade, que abandonaram totalmente o Campo Militar de Santa Margarida às 18h10.



O Exército, que comanda a instalação militar, já reagiu ao incidente, assim como o Presidente da República.