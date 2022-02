Um morto e dezenas de feridos em colisão entre dois comboios em Munique

Acidente aconteceu perto das 16h40 desta segunda-feira.

Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas numa colisão entre dois comboios em Munique.O maquinista, de acordo com o jornal alemão Bild, teve de ser retirado dos escombros.O acidente aconteceu perto das 16h40 desta segunda-feira.Estima-se que, no total, estariam 95 pessoas no interior dos dois comboios.