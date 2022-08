Um morto e 40 feridos em queda de palco no festival Medusa em Espanha

Jovem de 22 anos é a vítima mortal.

Um homem de 22 anos morreu e mais de 40 pessoas ficaram feridas devido à queda de uma parte do palco principal e da estrutura da entrada do Festival Medusa, na praia de Cullera, Espanha.



Segundo o La Vanguardia, o acidente ocorreu devido ao forte vento que se desencadeou por volta das 04h00 deste sábado e que envolveu todo o recinto numa tempestade de areia.



A organização decidiu cancelar o evento após o acidente. Segundo o El País, a organização refeiu em comunicado que se sentem "completamente devastados e consternados com o que aconteceu".

Tragedia en el Medusa Festival tras una fuerte racha de viento que ha hecho que la infraestructura del escenario volara por los aires

Se estima que hay varios heridos incluso algún muerto. pic.twitter.com/E8ISDuwKPc

— StrottaHub by Strotta (@strottahub) August 13, 2022 >



Al menos a nosotros nos pillo en el camping en el medusa pic.twitter.com/rOZcrdCPLU — Truji (@trujaso_01) August 13, 2022



