Um morto e quatro feridos em acidente na A25 junto ao Estádio de Aveiro

Trânsito está condicionado no sentido Este-Oeste.

Uma mulher de 45 anos morreu e quatro outras ficaram feridas numa colisão entre dois veículos pesados e três carros na A25, esta quarta-feira, no sentido Albergaria-Aveiro, ao quilómetro 15.8, perto do Estádio de Aveiro. A estrada está condicionada, com apenas uma via em utilização, no sentido Este-Oeste.O alerta foi dado pelas 6h50. Das quatro vítimas, três foram considerados feridos leves e o ferido grave, um homem de 79 anos, com ferimentos graves.Às 08h15, estavam no local 22 operacionais, entre Bombeiros de Aveiro, Albergaria, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Ascendi e Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de nove veículos.Em atualização.