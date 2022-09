Um morto e quatro feridos em colisão entre carro e carrinha em Gondomar

Rua Alvarinho Santo está cortada ao trânsito e as vítimas estão a ser socorridas no local.

Uma mulher, com cerca de 25 anos, morreu e quatro pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, numa colisão entre uma carrinha e um carro na rua Rua Alvarinho Santo, em Gondomar. Um dos feridos encontra-se em estado grave.A rua está cortada ao trânsito e as vítimas estão a ser socorridas no local, onde se encontram vários meios do INEM.Os Bombeiros, Proteção Civil e a Polícia também estão no local.O alerta foi dado cerca das 08h00.