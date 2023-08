Um morto e três feridos em colisão de dois carros no IP2 na Guarda

Acidente obrigou ao corte da circulação de trânsito em ambos os sentidos em Meda.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, esta terça-feira, ao quilómetro 92 do IP2, em Marialva, no concelho de Meda, na Guarda, vítimou um homem de 49 anos e fez três feridos. Circulação de trânsito em ambos os sentidos encontra-se cortada.Segundo fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, os quatros feridos encontravam-se encarcerados. A vítima mortal, condutor de um dos veículos na qual seguiam duas mulheres que sofreram ferimentos na sequência do acidente, de 47 e 18 anos, foi sujeito a manobras de reanimação pela Equipa de Emergência do INEM, mas sem sucesso.Uma mulher, de 25 anos, que conduzia a outra viatura envolvida na colisão ficou com ferimentos graves.No local estiveram 37 operacionais, apoiados por 14 viaturas e um meio aéreo do INEM. Entre eles, os Bombeiros Voluntários de Meda, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa, VMER e o Suporte Imediato de Vida.A GNR e técnicos da Ascendi também foram acionados ao local.O alerta foi dado às 17h52, hora desde a qual a via se encontra encerrada ao trânsito.