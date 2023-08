Um morto e três feridos em despiste seguido de capotamento em Arouca

Vítimas feridas foram levadas para o hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Um despiste seguido de capotamento de um carro na EN327, em Escariz, Arouca, provocou uma vítima mortal, de 79 anos, e três feridos.



Inicialmente a informação era de que os feridos eram graves, mas pouco depois percebeu-se que os ferimentos das vítimas eram ligeiros. Trata-se de uma mulher, de 87 anos, e de dois homens, de 53 e 54.





O alerta foi dado às 11h45 e os Bombeiros de Fajões, com o apoio do INEM, foram mobilizados para o local.

As três vítimas que apresentavam ferimentos leves foram levadas para o hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.



A circulação na via esteve parcialmente obstruída. A GNR investiga as causas do despiste.