Um morto e um ferido grave em despiste de camião seguido de colisão com carrinha em Ponte da Barca

Acidente terá provocado ainda um ferido leve.

Um acidente, esta tarde de quarta-feira, em Paradamonte, Ponte da Barca, entre um camião e uma carrinha provocou um morto, um homem de 70 anos, um ferido grave ( que seguiam na carrinha) e um ferido ligeiro – a condutora do camião, com 25 anos. Foi accionado um meio aéreo para o local.O alerta foi dado às 14h54. Ao que oapurou, o camião tombou na via, tendo atingido de uma carrinha que seguia em sentido contrário.A viatura ligeira, onde seguia a vitima mortal e o ferido grave, acabou por capotar. No local , para além dos Bombeiros de Ponte da Barca, estão equipas do INEM e a GNR.