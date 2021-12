Um morto e um ferido grave atingidos a tiro junto a discoteca de Santos, em Lisboa

Violência na noite junto ao espaço 'Barrio Latino'.

Uma troca de tiros junto à discoteca Barrio Latino, na zona de Santos, em Lisboa, fez um morto e um ferido grave, na noite de quinta para sexta-feira.Segundo apurou oas vítimas, dois homens, foram atingidas quando estariam à porta do espaço de diversão noturna. O ferido foi assitido no local e levado para um hospital da capital.A PSP esteve no local, tendo o caso passado para a alçada da PJ, que investiga o crime.