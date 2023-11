Um morto e um ferido grave na queda de segunda aeronave hoje em Ponte de Sor

Vítima mortal tinha 36 anos e era instrutor.

Um homem de 36 anos morreu na tarde desta sexta-feira na sequência da queda de uma aeronave no aeródromo de Ponte de Sor. O acidente deixou também um jovem de 19 anos gravemente ferido que será transportado pelo helicóptero do INEM para o Hospital de S. José.É o segundo acidente registado esta sexta-feira, junto à barragem de Montargil, em Ponte de Sor. O primeiro acidente deixou dois homens feridos com gravidade. A segunda queda ocorreu a 30 quilómetros do primeiro acidente.Segundo indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, a aeronave acidentada é um Cessna de instrução.

O alerta foi dado às 15h49.

A Lusa, que se encontra no aeródromo a acompanhar a Cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, apercebeu-se, através do barulho, da queda da aeronave. Testemunhas relataram à Lusa que a avião teria "acabado de levantar voo" quando "fez uma espécie de pirueta e caiu".

A aeronave ficou junto da pista do aeródromo e os meios de socorro deslocaram-se de imediato para o local e às 16h45 ainda se encontravam em operações de socorro.

Contactado pela Lusa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) limitou-se a adiantar que já tem no local uma equipa a proceder a averiguações.

As operações de socorro envolvem 20 operacionais apoiados por nove veículos.