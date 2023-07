Um morto em ciclone no Brasil. Vários estados afetados por fortes ventos

Ventos ultrapassaram os 140 quilómetros por hora.

Um novo ciclone extratropical que está a fustigar esta quinta-feira o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no sul do país, já provocou pelo menos uma morte e muita destruição em dezenas de cidades, com ventos fortes e chuva torrencial, e afecta até regiões mais distantes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em Junho, um outro ciclone extratropical provocou a morte de 13 pessoas no Rio Grande do Sul e deixou o estado com diversas cidades semidestruídas, que ainda nem se tinham recuperado quando a nova tempestade se começou a formar esta quarta-feira e ganhou força nesta quinta.

A morte confirmada no fim da manhã desta quinta-feira pela Protecção Civil é a de um idoso que vivia na cidade de Rio Grande, a 137 km da capital estadual riograndense, Porto Alegre. Uma árvore de grandes dimensões foi arrancada pelo vento e arremessada para cima da residência do idoso, que morreu debaixo dos escombros.





Ciclone no sul do Brasil

Nessa cidade, os ventos ao longo da manhã ultrapassaram os 140 km por hora, e em pelo menos outras 45 cidades do estado mais ao sul do Brasil casas foram derrubadas ou destelhadas, árvores, postes e painéis gigantes de publicidade foram arrancados e voaram longe. Um balanço provisório da Protecção Civil dava conta ao início da tarde desta quinta-feira de que pelo menos 11 estradas nacionais, que no Brasil são denominadas "BR", estavam total ou interditadas pela intempérie, e 470 mil imóveis estavam sem energia, porque os postes e os cabos de transmissão tinham sido arrancados pelo vendaval.

Além do Rio Grande do Sul, os dois estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná, estão desde a madrugada desta quinta-feira a sofrer os efeitos do ciclone, que já atinge inclusive estados mais distantes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, a 1144 km de Porto Alegre, ventos de mais de 80 km arrancaram árvores em vários bairros durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira, e no litoral do Rio de Janeiro, a 1570 km da capital do Rio Grande do Sul, os efeitos do ciclone provocaram ondas de mais de quatro metros de altura no mar.