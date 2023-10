Um morto em colisão entre três carros na EN125 em Portimão

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.

Um homem de 28 anos morreu numa colisão entre três carros, nesta tarde de quinta-feira, na EN125, em Portimão. Um casal de americanos, que seguida numa das viaturas, ficou com ferimentos ligeiros e, por isso, foi transportado para o Hospital de Portimão.O alerta foi dado às 16h42. No local estão 24 operacionais apoiados por 12 viaturas.Os bombeiros e a GNR estiveram no local.