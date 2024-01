Um País de topo com apoios só para alguns

“Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa.” As primeiras palavras do discurso de encerramento do congresso do PS repisaram a ideia de corte com o passado. O País de Pedro Nuno é feito de uma sociedade onde o financiamento da Segurança Social vai ser revisto e onde “muitos setores altamente lucrativos mas com poucos trabalhadores” vão passar a contribuir mais. Um País onde o Estado não apoia todos os setores da economia, mas só aqueles que serão escolhidos como estratégicos para uma década, e que irão colocar Portugal não como “um País na média europeia”, mas um “País de topo”.