Um só caso da variante Ómicron contagia 14 milhões de pessoas em 60 dias

A variante Ómicron do SARS-CoV-2 é o vírus com a propagação mais rápida da História, sendo já predominante em países de todo o Mundo, um mês depois de ter sido detetada no Sul de África. “É uma propagação incrivelmente rápida”, disse ao ‘El País’ o médico Roby Bhattacharyya, infeciologista do Hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos.