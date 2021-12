Criança de quatro anos morre após ser atingida por bomba atirada contra a casa onde vivia

Rapaz de 14 anos foi detido pelas autoridades locais na consequência do acidente.

Uma criança de quatro anos, Aylla Manuella Ribeiro da Piedade, morreu este domingo, horas depois de ter sido atingida por uma bomba atirada contra a casa dela por um adolescente de 14 anos em Barretos, importante cidade no interior do estado brasileiro de São Paulo. O adolescente foi identificado e detido horas depois pela polícia local, mas até esta segunda-feira recusava dizer o motivo do ataque.O ato criminoso aconteceu ao final da tarde de sábado, dia de Natal, e foi captado por câmaras de segurança instaladas na Avenida Amador Alves de Queiroz. Nas imagens, vê-se o adolescente, rodeado por outros menores, a arremessar o engenho explosivo para dentro da casa da família de Aylla.Talvez não fosse essa a intenção do menor, mas a bomba caseira atingiu em cheio o colchão onde a bebé dormia na altura, provocando ferimentos muito graves à menina. Momentos depois, as imagens mostram os pais de Aylla a sair desesperados da casa com a bebé no colo para a levarem para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos.Horas depois, ao saber-se a identidade do adolescente, dezenas de pessoas invadiram a casa onde ele vive com a família dele, no bairro Oriente, e destruiram e em seguida incendiaram o imóvel. O adolescente continua detido e a polícia de Barretos está agora a tentar apurar qual a motivação do crime e quem seria na verdade o alvo do rapaz.