Uma mulher e um homem negro vão à Lua pela primeira vez na história numa missão da NASA

Missão Artemis II tem o objetivo de chegar à Lua para ficar ficar mais perto de explorar Marte.

Pela primeira vez na história, um afro-americano e uma mulher vão viajar em direção à Lua. A equipa, de quatro astronautas, da missão espacial Artemis II foi revelada, esta segunda-feira, pela NASA.



Christina Koch, norte-americana de 44 anos, é a mulher que vai fazer história. A astronauta já detém o recorde de mulher que passou mais tempo em missão espacial. O norte-americano Victor Glover, de 46 anos, será o primeiro afro-americano numa viagem do género. A missão espacial tem como objetivo chegar à Lua, mas não é expectável que os tripulantes pisem solo lunar.





A viagem ainda se torna mais inédita por integrar o primeiro canadiano a viajar à Lua. Jeremy Hansen, de 47 anos, é o primeiro astronauta não americano numa missão com destino ao satélite natural da Terra.A equipa fica completa com Reid Wiseman, norte-americano de 47 anos, que será o comandante da missão.O voo, marcado para o início de 2024, tem o objetivo de chegar à Lua para ficar mais perto de alcançar o planeta Marte.É a primeira vez em mais de 50 anos que uma missão espacial tem como destino a Lua. A última foi em dezembro de 1972, quando dois astronautas chegaram à Lua no Apolo 17.